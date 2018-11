A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) é finalista no “PPP Awards Brazil 2018”, mais importante prêmio de reconhecimento a parcerias público-privadas no Brasil. O projeto selecionado da estatal gaúcha tem por objetivo a universalização do sistema de esgoto sanitário em nove municípios da Região Metropolitana. O anúncio dos vencedores ocorre em São Paulo no 11 de dezembro.

