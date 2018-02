A Corsan vai executar, nesta terça-feira, a substituição de válvulas no bombeamento localizado na captação de água junto ao Rio dos Sinos, em Campo Bom. O objetivo é oferecer maior garantia na operação do sistema. Podem ocorrer interrupções no abastecimento de água a partir das 7h30min em Campo Bom, Estância Velha, Portão e Sapiranga.

