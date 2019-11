Corsan inicia obras de duplicação da estação de tratamento de esgotos de Santa Maria

A Corsan iniciará as obras de duplicação da capacidade da ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) de Santa Maria na quinta-feira (7), com um investimento de R$ 26 milhões. A ETE tem capacidade de tratamento de 260 litros por segundo. Assim que a obra for concluída, em um prazo de 720 dias, a vazão passará para 520 litros por segundo.

A obra beneficiará mais de 277 mil pessoas. Serão realizadas reformas da estrutura existente com modificação do sistema de aeração e elevação do esgoto bruto, além da implantação do módulo II para tratamento químico do esgoto doméstico.