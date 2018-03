Corsan investirá R$ 129 milhões

Um conjunto de sete municípios atendidos pela Corsan foi beneficiado por obras do programa “Avançar Cidades – Saneamento”, anunciadas na terça-feira pelo governo federal. Por meio de financiamentos do BNDES e Caixa Econômica Federal, a estatal obteve a liberação de R$ 129 milhões para obras em Alegrete, Iraí, Panambi, Rio Pardo, São Luiz Gonzaga, São Sebastião do Caí e Seberi.

