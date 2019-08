Corsan lança maior parceria público-privada do Rio Grande do Sul

Depois de um ano e meio de atraso, foi lançado, nesta sexta-feira (16), o edital da parceria público-privada (PPP) da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), que projeta ampliar o tratamento de esgoto para 87% em nove cidades da Região Metropolitana até 2030. A cerimônia no Palácio Piratini contou com a presença do governador Eduardo Leite que afirmou que “serão gerados mais de 32 mil empregos e a Corsan afirma que não haverá reajuste nas tarifas”. Com previsão de R$ 2,2 bilhões de investimentos em obras, é a maior PPP do Estado e uma das mais grandiosas do país.

No cronograma, a abertura dos envelopes está prevista para o dia 25 de novembro, a assinatura do contrato para março de 2020, reparos de esgoto no segundo semestre de 2020 e novas obras, em 2021. Ao longo de 35 anos de contrato, a empresa receberá cerca de R$ 9,5 bilhões de pagamento da Corsan.

O vencedor terá de investir R$ 1,85 bilhão em recursos próprios em obras de saneamento em Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão, além de R$ 370 milhões de verba pública que também será aplicada, totalizando R$ 2,2 bilhões.

As objeções foram levadas ao Ministério Público de Contas (MPC) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), que passou a fiscalizar o processo. O diretor-presidente da Corsan, Roberto Barbutti, assegura que novas PPPs estão sendo pensadas para o Interior. O edital pode ser encontrado em editais.corsan.com.br

