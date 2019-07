A deputada estadual Mônica Seixa, deputada estadual do PSOL, representando a Bancada Ativista da sigla, entrou com ação popular para barrar o corte dos ônibus fretados para estudantes de escolas estaduais promovido pela gestão do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). A Justiça determinou nesta terça que o governo tem 72 horas para dar informações a respeito do assunto.

Deixe seu comentário: