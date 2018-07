A partir do ano que vem, a Universidade do Estado da Bahia oferecerá cotas para transexuais, travestis, quilombolas, ciganos, pessoas com deficiência, autismo e altas habilidades. Com a novidade, haverá um acréscimo de 5% no total de vagas oferecidas na graduação e na pós-graduação para cada um desses segmentos. A regra não afetará as vagas destinadas à ampla concorrência.

