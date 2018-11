Cotrijal comprometida com o meio ambiente e a sustentabilidade

Além de gerar valor ao cooperado de forma inovadora, segura e sustentável, a Cotrijal mantém ações permanentes visando o desenvolvimento das comunidades onde está inserida. Atua, por exemplo, fortemente na educação ambiental e trabalha na busca da ecoeficiência e tecnologias limpas para o campo.

Em reconhecimento a este trabalho de sensibilização ambiental e preservação e pelo atendimento à legislação ambiental vigente, a Cotrijal foi contemplada com o Certificado de Destaque Ambiental – pelo sexto ano consecutivo. A honraria foi concedida pelo Jornal do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, através de uma pesquisa realizada junto ao Ministério do Meio Ambiente, Ibama, Fepam, Conama, Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e Prefeitura.

Para a coordenadora de Meio Ambiente da Cotrijal, Deisi Sebastiani Nicolao, a certificação comprova o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento sustentável e as boas práticas ambientais. “É a comprovação de que estamos no caminho certo, assumindo um papel de responsabilidade social e também ambiental, visando minimizar os impactos ambientais e promover ações de educação ambiental”, destacou.

Projetos que tornam a Cotrijal referência ambiental

Na Cotrijal, o setor de Meio Ambiente existe há quase 20 anos e realiza projetos ambientais educativos e de preservação durante todo o ano, além de ações visando a conformidade legal. Dentre eles, as atividades no Espaço da Natureza Cotrijal, o Projeto Escola no Campo, o Programa de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos e a coleta seletiva de lixo dentro da cooperativa, garantindo a correta destinação dos resíduos.

Espaço da Natureza Cotrijal – Dentro dos 84 hectares do Parque da Expodireto Cotrijal, uma área de 11 hectares é destinada para a realização de ações relativas à educação ambiental. O Espaço da Natureza existe desde 2002 e todos os anos trabalha temáticas diferentes para a discussão do público visitante da feira, através de oficinas, teatro, exposições, dentre outras atividades.

O espaço compreende a Casa do Meio Ambiente, um lago, uma área com árvores frutíferas nativas e o projeto Bosques Gaúchos – uma parceria com a Fundação Zoobotânica, com representação de árvores nativas de sete regiões fitogeográficas do Rio Grande do Sul.

Escola no Campo – Presente em 14 municípios da região de abrangência da Cotrijal, nos 17 anos de parceria entre Cotrijal, Syngenta, Secretarias de Educação e Fundação Abrinq, o projeto Escola no Campo já beneficiou mais de 20 mil alunos de escolas públicas, de 5º e 6º anos. O objetivo é sensibilizar os estudantes da necessidade de preservar os recursos naturais, promover a segurança no uso de agrotóxicos e estimular a produção de alimentos saudáveis. As crianças são premiadas anualmente pela produção de frases e desenhos.

Programa de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos – Através de uma parceria consolidada com a Cinbalagens – Aria (Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos), de Passo Fundo, a Cotrijal assegura o destino correto e a reciclagem dos recipientes. Somente em 2017, a associação processou mais de 1.030 toneladas de embalagens. A Cotrijal entregou, no mesmo período, o total de 364.324 unidades.

