Cotrijal divulga ganhadores dos Concursos do Hino e da Bandeira

Depois de análise criteriosa por parte dos jurados, foram escolhidos os vencedores dos Concursos do Hino e da Bandeira da Cotrijal. Lançados em 2017, durante as comemorações dos 60 anos da cooperativa, os concursos abriram espaço para associados e colaboradores mostrarem seu talento e contribuírem para a promoção dos valores da Cotrijal.

Ricardo de Quadros, engenheiro agrônomo e associado ligado à Unidade de Negócios de Passo Fundo, é o ganhador do Concurso do Hino Cotrijal. E a associada Raquel Beatriz Nienow, de Carazinho, ligada à Unidade de Negócios de Almirante Tamandaré do Sul, é a vencedora do Concurso de Criação da Bandeira Cotrijal.

Os nomes estão sendo divulgados aos associados e colaboradores nas reuniões do Projeto Participação em Família, que iniciam em 17 de agosto e se estendem até 24 de agosto. O Concurso do Hino, que previa a composição da letra e da melodia, recebeu 10 inscrições. E o da Bandeira, 15.

Etapas

As inscrições foram abertas em 1º de fevereiro de 2018, estendendo-se até 20 de junho. Em julho, foi feita a avaliação pelas comissões julgadoras. Divulgados os nomes dos ganhadores, a próxima etapa será a produção do Hino e da Bandeira. Ao vencedor do Concurso do Hino serão entregues R$ 3 mil, além de troféu. À vencedora do Concurso da Bandeira, R$ 1,5 mil. A data ainda vai ser marcada.

Comissão julgadora

A Comissão Julgadora do Concurso do Hino foi composta por: Fernando Turconi Cordella (diretor artístico e maestro titular da Sociedade Bach Porto Alegre e da Orquestra Sinfônica de Carazinho), Luiz Carlos Wiedthäuper (tenor e solista de orquestra) e Renato Kümpel (graduado em Teoria Musical e Solfejo).

A Comissão Julgadora do Concurso da Bandeira foi composta por: Fabiana Lima (graduada em Administração de Empresas com ênfase em Marketing e especialista em marketing no agronegócio), Janaína Dreyer (artista plástica e professora de Artes) e Juliane Borges (publicitária, especialista em Marketing em Agronegócios e mestre em Letras).

Deixe seu comentário: