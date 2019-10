Cotrijal entre as melhores em gestão de pessoas no Brasil

Ranking divulgado, nesta semana, pelo Jornal Valor Econômico apresenta a Cotrijal como destaque no Brasil na gestão de pessoas. A cooperativa aparece como quarta colocada na categoria de 1.501 a 3.000 funcionários e é a única gaúcha a ser listada entre as cinco melhores.

O estudo é uma iniciativa do Jornal Valor Econômico, um dos mais importantes veículos de economia, finanças e negócios do país, e pela Mercer, uma das maiores consultorias e fornecedoras de serviços na área de recursos humanos.

Segundo o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, o selo “As Melhores na Gestão de Pessoas” é um reconhecimento ao trabalho realizado pelos gestores, que sabem que resultados são atingidos com pessoas, o maior patrimônio da cooperativa. “Essa pesquisa comprova que o colaborador percebe a atuação de seus gestores e se sente reconhecido. Também nos fornece dados importantes para continuarmos investindo em ações que gerem evolução dos nossos processos de gestão de pessoas e maior satisfação dos colaboradores”, pontua.

A área de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) da Cotrijal trabalha focada em fortalecer o gestor na sua liderança, para realizar gestão de pessoas, processos e negócios com segurança e assertividade; apoiar o colaborador na integração à cultura organizacional e desenvolver suas competências para excelência do seu desempenho e dos resultados organizacionais; e, com isso, ajudar a cooperativa a atingir os resultados com equipes preparadas, engajadas e sustentáveis.

A pesquisa

Neste ano, 222 empresas se inscreveram para concorrer à premiação, sendo 35 selecionadas e agrupadas de acordo com o número de funcionários: de 100 a 500; de 501 a 1.000; de 1.001 a 1.500; de 1.501 a 3.000; de 3.001 a 7.000; de 7.001 a 17.000; e acima de 17.000.

A metodologia incluiu uma pesquisa realizada com funcionários e outro questionário respondido pelo departamento de RH. As oito dimensões analisadas foram: cultura de integridade, agilidade organizacional, liderança responsável, ambiente de trabalho saudável, recompensa justa, carreiras atrativas, indivíduos prósperos e engajamento.