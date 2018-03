Cotrijal está entre as cooperativas mais lembradas pelos gaúchos

Levantamento anual feito pelo Jornal do Comércio e a Qualidata Pesquisas e Informações Estratégicas revela que a Cotrijal é a quarta cooperativa mais lembrada pelos gaúchos, repetindo o bom desempenho de 2017.

A pesquisa Marcas de Quem Decide já está na 20ª edição e além da Cotrijal relaciona oito cooperativas entre as marcas mais lembradas e preferidas pelos gaúchos, mostrando a força do cooperativismo no Estado.

Para o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, o resultado confirma que a cooperativa está no caminho certo. “O trabalho desenvolvido ao longo de 60 anos consolidou a Cotrijal como uma marca confiável, focada em inovação e tecnologia, e que pensa no bem comum e busca uma agricultura sustentável”, aponta.

“Revela que a nossa busca incessante de melhorar a qualidade de vida e a rentabilidade do associado está tendo resultado”, completa o vice-presidente, Enio Schroeder.

O levantamento

Realizado anualmente no Rio Grande do Sul, o levantamento de 2018 inclui 70 setores econômicos e três categorias especiais: Grande Marca Gaúcha, Marca Gaúcha Inovadora e Preservação Ambiental – todas marcas indicadas nas modalidades “lembrança” e “preferência”, por proprietários, executivos de negócios, gestores e profissionais liberais.

O Marcas de Quem Decide tem como base a distribuição econômica em sete regiões do Estado e contempla na amostragem todos municípios que representam 0,5% ou mais do Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho.

A avaliação dos níveis de lembrança e preferência em todos os setores desta edição contou com a participação de 455 pessoas, das quais 89% são gestores de negócios em cargos de direção e 51% são proprietários ou sócios de empresas.

Nesta edição, foram tabuladas um total de 28.709 marcas pela Qualidata, envolvendo uma equipe de 64 colaboradores que atuaram nas diferentes etapas técnicas do projeto.

Deixe seu comentário: