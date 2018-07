Cotrijal inaugura loja em Esmeralda

A 19ª Loja da Cotrijal foi inaugurada nesta quarta-feira (11), junto à Unidade de Negócios de Esmeralda. São 600 metros quadrados de estrutura (300 de loja e 300 de estoque) e seis mil itens à disposição dos produtores, associados e clientes.

O ato de descerramento da fita contou com a presença de grande público, entre direção, conselheiros, superintendentes, associados e convidados. “A Cotrijal tem sido muito bem recebida pelos produtores e comunidade. Este investimento é fruto da confiança que os associados têm depositado na cooperativa. A Cotrijal será do tamanho que o produtor quiser na sua região”, destacou o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica.

Entre os produtos disponíveis na nova estrutura estão os da linha de rações da Cotrijal, nutrição e saúde animal, materiais de construção, ferragens, produtos agrícolas e eletrodomésticos – variado mix que chega a Esmeralda com ofertas do encarte promocional de abertura.

O gerente da Unidade de Negócios da Cotrijal de Esmeralda, Pinhal da Serra e Muitos Capões, Ronei Raber, acrescentou que a equipe está prepara para bem atender. “É uma estrutura que vem atender a comunidade regional. Estou feliz com esta conquista, pois acompanhei toda a evolução da Unidade da Cotrijal nestes quatro anos em Esmeralda e região”, mencionou.

O horário de funcionamento da Loja Cotrijal em Esmeralda é de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 13h30 até as 18 h. No sábado, o atendimento ocorre no período da manhã, das 8h às 11h45.

“A Cotrijal há 60 anos busca o bem-estar não só dos seus associados, mas da comunidade onde está inserida. Estamos felizes em entregar para a comunidade regional uma loja com a marca de qualidade da cooperativa, para atender as necessidades dos nossos associados e clientes”, enfatizou o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder.

Presenças: O ato de inauguração contou com a presença do prefeito de Esmeralda, Ailton de Sá Rosa; a presidente da Câmara de Vereadores, Jossemara Serafim Da Motta; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Esmeralda, Ildefonso Vieira Fernandes; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Pinhal da Serra, Ademar Gasperini; o gerente do Sicredi Esmeralda, João Pedro Moresco; o gerente do Sicredi de Muitos Capões, Jaibé Pelissari; e o gerente do Banco do Brasil de Esmeralda, Edson de Castro.

“A Cotrijal tem uma importância enorme no nosso município, tanto no orçamento quanto em geração de emprego e renda para a população. Esta bela loja é um complemento desta parceria entre a cooperativa e Esmeralda, que esperamos que seja longa”, enfatizou o prefeito, Ailton de Sá Rosa.

A Cotrijal também foi representada no evento pelo superintendente de Varejo, Valcir Zanchett; pelo gerente de Lojas, Jair Heller; conselheiros de Administração e Fiscais e colaboradores.

