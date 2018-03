Cotrijal promove sorteio de dez televisores neste sábado (31)

Chega ao fim a promoção da campanha Cotrijal ligada em você, quando serão conhecidos os vencedores da iniciativa promovida pela Cooperativa. Neste sábado, dia 31 de março, acontece o sorteio de dez televisores 43 polegadas, e a expectativa já é grande entre os consumidores dos Supermercados e Lojas da Cotrijal, em Não-Me-Toque/RS.

O sorteio, programado para as 10h30min, acontecerá em frente ao Supermercado Cotrijal Sede (Não-Me-Toque) e a organização está deixando tudo pronto para receber todos os cupons que já fazem parte da campanha, que iniciou em fevereiro e segue até o dia 27 de dezembro. “Até o final do ano serão 100 televisores sorteados, o que está movimentando nossos clientes e associados em busca dos cupons”, comenta o superintendente de Varejo, Valcir Zanchett.

O sorteio

A partir das 10h30min deste sábado (31), será constituída uma comissão para a realização do sorteio, contando também com a presença de um auditor da Cooperativa e alguém da plateia que será convidado a prestigiar a atividade. Os cupons serão depositados e misturados em um recipiente, para o sorteio dos dez contemplados.

Como participar

Para ter a chance de ganhar, basta fazer compras na rede de Lojas e Supermercados ou no Atacado Cotrijal. A cada R$ 50,00 o cliente recebe uma cautela. Para ração ensacada e a granel, cada R$ 200,00 valem uma cautela.

Além de preencher corretamente a cautela com seus dados pessoais, o cliente deve responder a uma pergunta: Qual a melhor cooperativa para realizar suas compras e que ainda lhe permite ganhar prêmios?. Depois, é só depositar a cautela em uma das urnas das Unidades Cotrijal.

Datas dos sorteios

1º sorteio – 31 de março/ 2º sorteio – 28 de abril/ 3º sorteio – 26 de maio/ 4º sorteio – 30 de junho/

5º sorteio – 28 de julho/ 6º sorteio – 25 de agosto/ 7º sorteio – 29 de setembro/ 8º sorteio – 27 de outubro /9º sorteio – 24 de novembro/ 10º sorteio – 29 de dezembro.

Promoções nas Lojas e Supermercados

As Lojas e Supermercados da Cotrijal estão no clima da campanha, com a elaboração de ofertas especiais para este período que antecede o primeiro sorteio. Haverá ofertas exclusivas para os clientes que fizerem suas compras no dia 31 de março.

