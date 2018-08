Cotrijal reforça a busca pela excelência na atividade leiteira

Um olhar qualificado sobre rebanhos para garantir mais leite por hectare/ano e maior rentabilidade para o produtor. Essa foi a proposta da 2ª edição do Simpósio Leite Real, promovido pela Cotrijal durante a quarta-feira(08). Mais de 250 pessoas lotaram o auditório central do Parque da Expodireto Cotrijal para assistir aos quatro palestrantes, que apresentaram temas importantes para o manejo dos animais e a produção leiteira.

Por se tratar de um evento exclusivo para os produtores da Cotrijal, a organização trabalhou os temas para a realidade de quem está no dia a dia da produção leiteira e busca melhora na genética do rebanho, um pastejo de qualidade e um manejo assertivo para terneiras. “O objetivo da Cotrijal é qualificar as ações que estão ao alcance do produtor, acessando tecnologias de forma mais rápida e eficiente. Trocar experiências para que, ao final deste dia de conhecimento, cada um faça a sua avaliação para gerenciar o seu negócio da melhor forma possível”, enfatizou o superintendente de Produção Agropecuária, Gelson Melo de Lima.

O gerente de Produção Animal, Renne Granato, destacou a qualidade técnica das palestras e mencionou que a organização já está planejando a 3ª edição do evento. “O Simpósio é uma das ferramentas para fazer a cadeia do leite ser mais eficiente da porteira para dentro. As lições aqui ensinadas ajudam o produtor a planejar ações para melhorar as propriedades e os associados da Cotrijal saem mais aperfeiçoados até para questionar os técnicos”, comentou.

Foco no rebanho

Seguindo o foco do evento anterior, o 2º Simpósio Leite Real escolheu com precisão os profissionais para a condução das palestras. O futuro das provas de touro foi o primeiro tema em debate, com a apresentação dos indicadores de saúde e reprodução que estão revolucionando a escolha de touros. O médico veterinário e consultor Bruno Escarpa trouxe essas informações e explicou a importância do produtor conhecer as características do touro referência de mercado.

O tema manejo de pasto e do pastoreio não podia ficar de fora da programação. O consultor Wagner Beskow trouxe a palestra ‘Da teoria à prática’, com informações para a formação de uma pastagem de alta qualidade e quantidade e como aproveitar a planta no momento certo para a vaca.

Renato Nogueira apresentou fatores não nutricionais que afetam o consumo de matéria seca pelo rebanho. O consultor trouxe práticas para que esses problemas sejam eliminados na propriedade para fazer a vaca comer.

As estratégias essenciais para promover a saúde e o autodesempenho das terneiras foi o tema que encerrou o evento. Cristiane Azevedo reforçou conceitos e falou com propriedade sobre o tema. Ela é consultora no Parará, onde atende mais de 10 mil animais com foco em manejo de mastite e terneiras.

