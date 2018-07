Cotrijal sorteia mais dez televisores

Na manhã deste sábado, 30/6, aconteceu o quarto sorteio da Campanha “Cotrijal Ligada em Você!”, no estacionamento do Supermercado Sede, em Não-Me-Toque. Com este sorteio, o número de premiados chegou a 40 pessoas, que ganharam televisores de 43 polegadas.

O presidente da cooperativa, Nei César Mânica, lembrou que a Campanha “Cotrijal Ligada em Você!” continua até o final do ano e ocorrerão mais seis sorteios – ela teve início em fevereiro e vai sortear um total de 100 televisores entre os clientes das Lojas, Supermercados e Atacado, sendo dez por mês. “Esta é uma forma de demonstrarmos o quanto a Cotrijal está preocupada com seus clientes, com a qualidade dos produtos e com os preços”, ressaltou.

O sorteio foi acompanhado também pelo vice-presidente, Enio Schroeder, pelo superintendente de Varejo, Valcir Zanchet, os gerentes de Lojas, Jair Heller, de Supermercados, Ana Cristina Bocasanta, e pelo gerente da Unidade de Negócios de Não-Me-Toque, Airton Mário Görgen, além dos conselheiros de Administração Roveni Doneda, Odair Nienow e Mateus Tonezer.

Confira o nome dos dez ganhadores do quarto sorteio:

Ademir José Rosseto (Não-Me-Toque)

Rosane Van Riel Drum (Não-Me-Toque)

Cleber Henrique Kerber (Victor Graeff)

Nelsindo Flores (Não-Me-Toque)

Carlos Alexandre da Silva (Tio Hugo)

Robson Alves Barcelos (Carazinho)

Clarice Hüther (Victor Graeff)

João C. Caetano da Rosa

João Alfieres Folchini (Mato Castelhano)

Gelvania Heller (Não-Mer-Toque)

Como participar

Para ter a chance de ganhar, basta fazer compras na rede de Lojas e Supermercados ou no Atacado Cotrijal. A cada R$ 50,00 o cliente recebe uma cautela. Para ração ensacada e a granel, cada R$ 200,00 valem uma cautela.

Além de preencher corretamente a cautela com seus dados pessoais, o cliente deve responder a uma pergunta: Qual a melhor cooperativa para realizar suas compras e que ainda lhe permite ganhar prêmios? Depois, é só depositar a cautela em uma das urnas das Unidades Cotrijal.

PRÓXIMOS SORTEIOS

5º sorteio – 28 de julho

6º sorteio – 25 de agosto

7º sorteio – 29 de setembro

8º sorteio – 27 de outubro

9º sorteio – 24 de novembro

10º sorteio – 29 de dezembro

