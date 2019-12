Inter Coudet indica e Inter negocia contratação de volante argentino

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Jogador está sem atuar desde maio por conta de uso de diurético Foto: (Rosario Central/Divulgação ) Foto: (Rosario Central/Divulgação )

O Inter está próximo de anunciar seu mais novo reforço para a temporada de 2020. Trata-se Damián Musto, volante, que pertence ao Tijuana, do México, e atualmente está no Huesca, da segunda divisão da Espanha. O jogador de 32 anos trabalhou com Eduardo Coudet no Rosario Central e é pedido do técnico. A informação é da Rádio Grenal.

O colorado está avançado na transação, é pode efetuar o anúncio da contratação nos próximos dias.

Musto está sem atuar desde maio por conta de doping, após a constatação de uso de diurético. O jogador estará libertado para voltar aos gramados a partir de 5 de janeiro de 2020. A representação do Inter está marcada para três dias após, no dia 8 de janeiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário