Cozinha de família enriquece gastronomia e ambiente profissional com reflexos positivos nos negócios da Cantina Famiglia Facin

A Cantina Famiglia Facin, restaurante dedicado à gastronomia italiana localizado junto ao shopping Total, em Porto Alegre, deu mais um passo importante rumo à inovação. A casa está atuando com uma nova proposta. Trata-se de um conceito que tem como premissa o resgate da cozinha de família. O desenvolvimento e assinatura dos pratos pertence ao grupo de cozinheiros, num cruzamento de ideias e resultados que tem o objetivo, despertar ainda mais os sentidos. “Nós entendemos que a cozinha não é feita por um único chef, mas por uma família e é isso que estamos trazendo à cantina. Buscamos perfis profissional de diferentes regiões do Estado. Foram meses de estudos e trabalho até chegarmos a este formato e resultado. E não poderia ser melhor. Isto pode ser traduzido agora através de novos aromas e sabores agregados ao cardápio”, avalia Nicole Pelissoli, gestora da casa.

Os profissionais à frente da cozinha foram convidados pela direção da cantina a irem visitar o interior do Rio Grande do Sul. Os cozinheiros conversaram com as nonas e tias de famílias italianas resgatando antigas receitas e revisitando algumas ideias já consolidadas no cardápio que a casa oferece. “Dentro deste novo projeto de resgatar a cozinha de família, nossos pratos são construídos por todos os integrantes. O que prevalece é o trabalho de forma colaborativa”, avalia Diogo Paes, um dos cinco cozinheiros à frente do projeto.

A cantina também está trabalhando com o conceito de horta orgânica, trazendo isso para os pratos. Neste sentido, a casa está cada vez mais se aproximando de produtores locais, com produtos exclusivos integrados ao projeto. “Em qualquer lar a cozinha é o espaço mais coletivo. Onde cada um de nós deixa impresso diferenças e aptidões na construção de um dos maiores prazeres da vida: alimentar-se. E esse é o principal objetivo nesse projeto. Oportunizar momentos prazerosos aos clientes, fazendo com eles sintam, através dos pratos, o fascinante universo da cozinha em família”, avalia Charles Marconatto, cozinheiro da casa.

Melhor gastronomia e ambientação

A Cantina Famiglia Facin, tem bons motivos para comemorar em 2018. O restaurante acaba de ser reconhecido como o melhor da capital dos gaúchos nos quesitos gastronomia italiana e ambientação. A eleição foi divulgada a partir de um concurso entre os restaurantes selecionados promovido por plataforma-clube de gastronomia. A votação contabilizou a participação de jurados técnico e popular, garantindo duas distinções à casa.

Dentro deste conceito de melhor ambientação e gastronomia, a Famiglia Facin está realizando um trabalho intenso junto com sua equipe com foco no público que visita a capital dos gaúchos. Abrigado junto a uma construção histórica com mais de 150 anos, em meio a túneis onde funcionavam as caldeiras de antigas cervejarias, a ambientação traduz a união perfeita do moderno com o rústico. A madeira, as pedras em meio aos espaços subterrâneos, evidenciam a história e cultura no projeto. Na recepção, a decoração italiana por todos os lados, com a presença de pequenas pipas, num clima intimista e de aconchego. Outro detalhe marcante e não menos importante está no pequeno jardim da cantina, que remete ao espaço da Fontana Di Trevi, tornando-se um cenário para belos registros. Reproduções do renomado pintor italiano Caravaggio, unidos ao salão principal e a adega com a seleção de mais de cem rótulos de vinhos e espumantes, aguçam a curiosidade dos visitantes.

Neste sentido a Cantina está colhendo resultados também, através da procura pelo local como locações para filmes, gravações de comerciais, séries, recebendo ainda, artistas e famosidades. “Observamos que estamos recebendo cada vez mais um número maior de turistas e grupos artísticos que optam por nossos serviços quando estão de passagem pela capital, seja a passeio ou para negócios. Isso representa um crescimento em torno de 10% em relação ao mesmo período de 2017 e reflete a nossa estratégia de gestão no tripé gastronomia, excelência no atendimento e um ambiente acolhedor”, enfatiza Nicole.

