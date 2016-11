Cozinheira de restaurante vítima de estouro de uma panela vai ganhar 1 milhão de reais em indenização

O Tribunal Regional do Trabalho condenou o restaurante Taioba, que fica no próprio órgão, em Brasília (DF), a pagar 1,1 milhão de reais de indenização a uma ex-funcionária que teve 25% do corpo queimado após a explosão de um réchaud – um tipo de panela usada em self-services. O acidente provocou ferimentos principalmente nas pernas e nos braços, o que acabou limitando os movimentos da vítima. A defesa do restaurante afirmou que vai recorrer.

Segundo o processo, a explosão ocorreu quando a ex-funcionária foi acender o réchaud com um galão de cinco litros de álcool. Para a Justiça, a empregada experimentou “incomensuráveis infortúnios” por causa do acidente. No entendimento da juíza, os danos foram sentidos durante o acidente de trabalho e mesmo depois, já que a atendente teve danos estéticos e sofrimentos físicos e psíquicos. De acordo com a decisão, o restaurante tem culpa pela “condição insegura” que ocasionou a situação e foi “negligente” ao treinar os empregados a manusear os equipamentos. (AG)

Comentários