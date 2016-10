Cozinheiro que ouvia frases racistas do seu chef vai ganhar 20 mil reais de indenização

Um cozinheiro vai receber 20 mil reais de indenização por danos morais, após ter sido alvo de injúrias raciais de um chef do restaurante onde ele trabalhou em 2013 e 2014. O valor foi confirmado pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou recurso do restaurante Al Mare, localizado no Paraná, que pedia que a indenização fosse reduzida para 5 mil reais.

De acordo com o acórdão, o cozinheiro ouvia constantemente frases pejorativas como “ô, negão, se não fizer as coisas direito, vou te colocar no tronco”. Uma testemunha que trabalhava no Al Mare confirmou que as ofensas eram frequentes e aconteciam nas duas cozinhas do restaurante. Um auxiliar de cozinheiro ratificou a forma agressiva e pejorativa dispensada ao profissional pelo chef, que também era sócio do estabelecimento. A testemunha de defesa do restaurante, por sua vez, negou que tenha havido discriminação.

