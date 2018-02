CPI das Empresas Seguradoras Veiculares realiza sua primeira oitiva

A CPI das Empresas Seguradoras Veiculares, presidida pelo deputado Enio Bacci (PDT), realizou, na noite desta quarta-feira (21), a primeira de uma série de oitivas programadas para apurar irregularidades que estariam sendo cometidas por empresas seguradoras veiculares. As consequências destas práticas seriam o fomento à criminalidade, com a venda de sucatas e salvados, lesão ao consumidor, pela utilização de peças não originais, formação de cartel e sonegação fiscal.

A reunião aconteceu no Espaço da Convergência da Assembleia Legislativa, com a presença do presidente do Sindicato da Indústria de Funilaria e Pintura do Estado de São Paulo (Sindifupi) e da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços para Excelência da Reparação Automotiva (Abraesa), Ângelo Coelho, que apresentou um histórico de irregularidades cometidas por empresas seguradoras veiculares nos últimos anos e suas graves consequências à sociedade; do delegado Jair Barbosa Ortiz, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Desmanches Delituosos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de São Paulo, que expôs a atuação da Polícia Civil paulista no que se refere à venda de veículos indenizados pelas seguradoras e o aumento da criminalidade envolvendo a frota; e do advogado da Abraesa, Enio Bianco, que discorreu sobre o abuso do poder econômico por parte das empresas seguradoras veiculares.

Instalada em 29 de novembro de 2017, a CPI terá 120 dias, a contar dessa data, prorrogáveis por outros 60 dias, para concluir seus trabalhos. O órgão técnico é presidido pelo deputado Enio Bacci (PDT) e tem como relator o deputado Tiago Simon (PMDB), sendo vice-presidente o deputado Elton Weber. Ao final das atividades, desenvolvidas com o acompanhamento da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a comissão produzirá relatório com medidas a serem encaminhadas às autoridades e órgãos competentes.

O deputado Bacci decidiu por solicitar a instauração da CPI após receber denúncia do presidente Ângelo Coelho, da Abraesa. O foco, conforme o parlamentar, é investigar denúncias de que as empresas de seguros de veículos obrigam as oficinas reparadoras a utilizar peças não genuínas ou usadas nos veículos dos segurados terceiros, além de fomentar a venda de veículos sucateados com documentação, o que seria utilizado por quadrilhas para “esquentar” veículos que são produtos de roubo ou furto.

