Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

A Câmara instalou nesta quarta-feira (27) a CPI que vai investigar a origem do vazamento de óleo que atinge praias do Nordeste e do Sudeste do país. Na primeira reunião, nesta terça, o deputado Herculano Passos (MDB-SP) foi eleito para a presidência da CPI. O deputado João H. Campos (PSB-PE), autor do pedido de investigação, será o relator.

