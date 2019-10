CPI que investiga supostas irregularidades na prefeitura de Porto Alegre define oitivas nesta quinta

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Câmara de Vereadores de Porto Alegre que investiga supostas irregularidades na administração do prefeito Nelson Marchezan Júnior se reúne nesta quinta-feira (17), às 10h, no Plenário Otávio Rocha da Casa, para definir as oitivas a fim de dar seguimento aos trabalhos.

A CPI investiga questões ligadas ao Banco de Talentos da prefeitura, aluguel do prédio onde está situada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e as relações do prefeito com Michel Costa, então diretor da Procempa no início do mandato de Marchezan.

Em entrevista, o prefeito disse estar tranquilo em relação a esse tipo de investigação, que considera desnecessária. “Não tenho medo de CPI”, declarou. “Eu posso ter muito defeitos, mas vigarista e corrupto não sou. Vai ser uma perda de tempo.”

