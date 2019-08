CPMI das Fake News deve ser instalada na próxima semana

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) irá apurar as notícias falsas divulgadas durante as eleições de 2018. A CPMI das Fake News deve ser instalada já na próxima semana, de acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Em anúncio feito nesta quinta-feira (29), Alcolumbre adiantou que a presidência do colegiado caberá a um senador, enquanto a relatoria caberá a um deputado.

A comissão será composta por 15 senadores e 15 deputados titulares e terá 180 dias para investigar a criação de perfis falsos para influenciar as eleições do ano passado, além dos ataques cibernéticos contra a democracia e o debate público. A CPI deve analisar também a prática de ciberbullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis, bem como o aliciamento de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Os escolhidos para compor a comissão serão anunciados na próxima segunda-feira (2).