CRA-RS busca conhecimento de gestão pública com Missão para Alemanha

Com o objetivo de discutir estratégias e trazer para o Estado bons exemplos de gestão, o Conselho Regional de Administração do RS, em parceria com a DEULA-Brasil e o Sistema CFA/CRAs, parte para a Alemanha para uma Missão Internacional. A Missão acontece entre os dias 16 e 26 de março de 2017 e terá como tema central a “Gestão Pública e as Novas Tecnologias da Informação”.

Na oportunidade, a autarquia gaúcha também realizará o Seminário Internacional de Gestão Pública, em Hannover, durante a CeBIT (Global Event for Digital Business), maior feira de tecnologia do mundo, a qual o grupo também participará. O Seminário levantará tópicos como o sistema político e de ensino da Alemanha, gestão pública, pessoal e de meio ambiente e orçamento público do país. Para o presidente do CRA-RS, Adm. Valter Luiz de Lemos, é fundamental trazer bons exemplos para perto do Brasil. “Será possível conhecer na prática como funciona uma potência como a Alemanha, local propício para realizar um seminário de gestão pública”, exaltou.

Ainda faz parte da programação, visitas técnicas à Fábrica da Airbus e à Sede Mundial da Volkswagen e às cidades de Colônia, Hannover, Hamburgo, Wolsfburg, Nienburg e Berlim. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por e-mail eventos@crars.org.br. As vagas são limitadas.

