CRA-RS comemora Dia do Administrador com entrega do Prêmio Mérito em Administração

No dia 9 de setembro, Dia do Administrador, o CRA-RS realiza a cerimônia de entrega do Prêmio Mérito em Administração. A celebração, que acontece na Sociedade Germânia (Av. Independência, 1.299), em Porto Alegre, reúne formadores de opinião e lideranças do Estado para a entrega do troféu Exitus aos vencedores nos segmentos Público, Privado e de Ensino.

O Prêmio Mérito em Administração tem como objetivo incentivar, destacar e premiar os profissionais registrados no CRA-RS, que tenham contribuído de sobremaneira para o desenvolvimento da Administração no Estado. No Destaque do Setor Ensino, o prêmio será entregue ao Adm. José Paulo da Rosa (C), indicado pelo seu trabalho na direção regional do Senac; o presidente do IPERGS, Adm. José Parode receberá o Destaque do Setor Público (D) e o Destaque do Setor Privado será entregue ao Adm. Arcione Piva, diretor Administrativo e Financeiro Corporativo do Grupo Elevato e vice-presidente do Sindilojas Porto Alegre (E).

