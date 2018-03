CRA-RS promove espetáculo teatral Inimigas Íntimas. Peça é alusiva ao mês da mulher

O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) promove no próximo dia 27 de março o espetáculo Inimigas Íntimas, com as atrizes Ingra Lyberato e Fernanda Carvalho Leite. A atividade fecha a programação alusiva ao Dia da Mulher que o Conselho organizou no decorrer do mês de março. A apresentação, que acontece no Teatro da Santa Casa, às 19h30, é gratuita para profissionais da Administração registrados e funcionários de empresas registradas e em dia com o CRA-RS.

Escrita pelo dramaturgo Artur José Pinto e dirigida por Néstor Monasterio, a peça parte de um jantar entre duas amigas separadas há 20 anos, tratando de forma humorada questões do universo feminino como a amizade entre mulheres, um debate em evidência atualmente. As inscrições devem ser feitas no site www.crars.org.br/eventos. As vagas são limitadas!

