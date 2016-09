CRA-RS promove XIV edição do CIDEAD em Marau

Neste ano, o XVI Ciclo de Debates de Administração do RS (CIDEAD) aborda “A nova economia e a economia tradicional” sob a ótica da Administração. A próxima cidade a receber o ciclo será Marau, no dia 13 de setembro, com a palestra “Gestão de Empresas em Tempos de Mudança” de Eduardo Tevah, diretor-presidente da D&E Consultores, sendo um dos mais requisitados conferencistas do Brasil nas áreas de gestão de pessoas, gestão da qualidade e recursos humanos.

O evento acontece na Casa de Cultura de Marau (Rua Irineu Ferlin, 355), às 19h30. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.crars.org.br/eventos.

O CIDEAD é desenvolvido pelo CRA-RS desde 2003 com o objetivo de discutir assuntos atuais e de interesse da classe dos Administradores percorrendo diversas cidades do interior do Rio Grande do Sul.

