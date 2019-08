Crânio de ancestral humano que viveu há 4 milhões de anos é encontrado

Um ancestral humano que viveu na atual Etiópia entre 4,2 milhões e 3,8 milhões de anos atrás foi encontrado. Trata-se da espécie Australopithecus anamensis. O crânio provavelmente corresponde a um macho de tamanho modesto (pouco mais de 1 metro de altura) e idade avançada.

Uma equipe liderada pelo etíope Yohannes Haile-Selassie, do Museu de História Natural de Cleveland (EUA), publicou uma descrição completa do novo crânio, desenterrado em 2016, na revista científica Nature, junto com uma análise do contexto geológico e ambiental onde o espécime foi encontrado.

Oriundo da região de Afar, mesma área onde foi descoberta a famosa fêmea de australopiteco conhecida como Lucy, o novo rosto tem forte prognatismo, ou seja, a face do animal se projetava bastante para a frente, mais ou menos como a dos chimpanzés atuais.