Crânios encontrados em São Leopoldo podem estar relacionados com caso de crianças encontradas mortas em Novo Hamburgo

Os dois crânios humanos encontrados dentro de uma caixa de água, em um matagal, no Parque do Trabalhador, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, neste domingo (12), podem estar relacionados com o caso de Novo Hamburgo, na mesma região. Na última cidade, foram encontrados restos mortais de duas crianças, de 8 e 12 anos, em setembro. Os corpos, esquartejados, estavam sem as cabeças. Tratava-se de um menino e de uma menina, irmãos da mesma mãe, conforme o exame de DNA feito pelo Instituto-Geral de Perícias.

Com a suspeita de que haja relação com as crianças, o delegado Rogério Baggio Berbicz, que conduz as investigações sobre o caso em Novo Hamburgo, já solicitou exame de DNA nos crânios.

Assim como os restos mortais achados em São Leopoldo, os cadáveres das duas crianças, estavam embalados em sacos plásticos de cor azul. À época, a delegacia de Novo Hamburgo divulgou o número de WhatsApp (51) 98416-8902 para que a população repassasse informações. “O canal foi criado especificamente para o caso, devido à gravidade, envolvendo menores”, disse Berbicz.

Outras particularidade dos casos: em Novo Hamburgo, os sacos estavam dentro de caixas de uma marca de sabão em pó, produzido em Pernambuco, não comercializado na Região Sul do País. Em São Leopoldo, os crânios estavam em meio a restos de ossos de galinha e havia ainda um vaso de barro, semelhante a uma taça.

