Neymar e Medina assistem jogo da seleção brasileira na Arena do Grêmio

O craque do Paris Saint German e da seleção brasileira veio à Porto Alegre para acompanhar o jogo entre Brasil e Paraguai, desta quinta-feira (27). Ele está na Arena do Grêmio, local da partida, para assistir seus companheiros pelas quartas de final da Copa América. Mas o atleta não veio sozinho, trouxe outra celebridade do cenário esportivo: o surfista Gabriel Medina. Neymar deixou o grupo após lesão no tornozelo direito, em amistoso preparatório para a competição.

O atleta não veio para a capital gaúcha sozinho, trouxe outra celebridade do cenário esportivo: o surfista Gabriel Medina. O jogador ainda encontrou seu colega de amarelinha, Casemiro, suspenso da partida desta quinta.

Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, e Rogério Caboclo, presidente da Confederação Brasileira de Futebol e CEO do Comitê Organizador Local, também estiverem presentes na Arena.

Deixe seu comentário: