O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta sexta-feira (23) que o banco estuda a oferta de financiamentos imobiliários com juros pré-fixados, sem correção inflacionários. A ideia é lançar o novo produto até o final do mandato do presidente Bolsonaro. O anúncio de uma linha de crédito corrigida pelo IPCA, feito na quarta-feira (21), foi o primeiro passo nesse sentido.

