Crematório Metropolitano homenageia os pais com missa

Será neste sábado (11) a programação especial que o Crematório Metropolitano (Av. Professor Oscar Pereira, nº 584) organizou para os pais. A Missa In Memoriam, celebrada na capela do empreendimento, será realizada às 10 horas. Durante todo o dia acontece uma exposição de bonsais organizada pela Ideal Bonsai. A programação do empreendimento do Grupo Cortel é aberta ao público e tem entrada franca. Mais informações pelo telefone (51) 3252.5000.

Deixe seu comentário: