Crematório Metropolitano terá programação especial para o Dia de Finados

O Crematório Metropolitano, situado na avenida Professor Oscar Pereira, 584, em Porto Alegre, empreendimento do Grupo Cortel, preparou uma programação especial para o Dia de Finados. No dia 2 de novembro, às 15h30min haverá uma missa especial com a participação da Orquestra Jovem da Escola de Música do Instituto Popular de Arte Educação. Além disso, durante o dia haverá apresentações de violinista e flautista para os visitantes.

Destaques da progr amação

Entre os dias 1º e 4 de novembro os visitantes do Crematório Metropolitano poderão apreciar duas exposições organizadas especialmente para marcar a data. O Orquidário Batsow apresentará diversas espécies de orquídeas para apreciação e a doutora em Artes Visuais pela Ufrgs, Luiza Fabiana Carvalho, assina a mostra de fotos “Arte Funerária”.



Campanha de doação de órgãos

Este ano o Grupo Cortel aderiu à campanha de Doação de Órgãos, promovida pelo SINCEP – Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil. Ela tem como objetivo conscientizar os visitantes dos empreendimentos no Dia de Finados sobre a importância da doação de órgãos, um gesto simples que pode salvar vidas. Para isso, será instalado um painel com fitas verdes com a inscrição “COMPARTILHE A VIDA. SEJA UM DOADOR DE ÓRGÃOS”. Quando todas as fitas forem retiradas a palavra VIDA será revelada.

Mais informações sobre a programação poderão ser obtidas pelo telefone 0800 51 2624.

