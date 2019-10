Cremers promove evento sobre Perícia Médica

O Cremers (Conselho Regional de Medicina do RS) vai promover em novembro,mais um debate relevante. Desta vez,em pauta estará a Perícia Médica. O evento,“Perícia médica contemporânea – princípios éticos e legais”. Será dia 9, sábado, das 9h às 12h, no Auditório do Cremers (Rua Bernardo Pires, 415).

O médico perito e clínico Jorge Luiz Fregapane, um dos painelistas, explica que “a perícia médica apresenta características de uma nova especialidade médica, com abrangência entre todas as demais. Regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), a perícia é um ato médico peculiar, diferente do ato médico assistencial, no qual se estabelece uma confiança mútua entre médico e paciente”.

O evento será aberto pelo presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), Eduardo Trindade, e mediada pelo médico e conselheiro do Cremers, Marcelo Rodrigo da Luz. O debate terá a participação do desembargador da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), Ney Wiedemann; do médico perito e clínico Jorge Luiz Fregapane; do procurador de Justiça do Ministério Público Estadual e mestre em Direito, Juan Carlos Durán; da juíza federal da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Taís Schilling Ferraz; da ex-diretora do Departamento Médico-Legal (DML), professora de Medicina Legal da PUCRS e conselheira do Cremers, Márcia Vaz; da conselheira federal Tatiana Della Giustina; e do procurador do Cremers, Juliano Lauer.