Cresce a presença de Angus rústicos na Expointer 2018

Após o encerramento das inscrições de exemplares rústicos para a 41ª Expointer, a Associação Brasileira de Angus anuncia que a maior feira agropecuária da América Latina conta com a adesão de 38 trios – alta de 46% em relação aos 26 trios de 2017 – além de 23 animais para o Concurso Individual. Reunindo rústicos com os animais de argola (127 inscritos) o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vai receber o total de 264 exemplares da raça Angus.

O presidente da Associação Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber, destaca que, assim como nos animais de argola, o crescimento nos rústicos mostra a força da raça no cenário nacional. “Essa expansão se dá especialmente no conceito Angus, que consegue agregar qualidade de carne, precocidade, rusticidade e habilidade materna, junto com um ganho ao produtor participante do programa de carne que chega em torno de 10%”, afirma Weber. De acordo com o dirigente, por suas qualidades e rentabilidade, a Angus se consolida no mercado como uma raça diferenciada que traz vantagens ao produtor, frigorífico e consumidor.

Neste ano, a programação da Angus na Expointer será bem intensa e a agenda já começa no dia 20/08 com o ingresso dos animais de argola no Parque Assis Brasil até 24/08 e admissão no dia 26/08 – mesma data do ingresso dos exemplares rústicos, que têm admissão no dia 27/08.

Na terça-feira (28) acontecem as primeiras disputas em pista, com o julgamento de Angus rústicos a partir das 9h. Após a consagração dos campeões de Esteio, acontece o Leilão de Rústicos, a partir das 14h na Pista J. Já o julgamento dos animais de argola será na quarta-feira (29), começando pelas fêmeas, às 9h, e finalizando com os machos, às 14h. A escolha dos melhores exemplares rústicos ou de argola terão o olhar apurado do jurado argentino Carlos Ojea Rullán.

Deixe seu comentário: