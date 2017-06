Cresce intenÃ§Ã£o do brasileiro viajar de carro nos prÃ³ximos meses

Pesquisa mensal do Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getulio Vargas revelou crescente intenção pelo uso de automóveis durante as próximas viagens dos brasileiros. De acordo com o levantamento, 28,6% dos entrevistados devem usar o carro em suas próximas viagens, crescimento de 47% em relação a 2016. No entanto, a maioria dos turistas ainda irá usar o avião para o deslocamento – 58,9% – um índice 6% maior que o ano anterior, 55,6%. O ônibus foi único meio de transporte que registrou uma queda na preferência dos turistas, passando de 17,2% em para 11,8% este ano. A pesquisa, realizada em maio, ouviu mais de 2 mil famílias em sete capitais brasileiras: Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Ainda segundo a pesquisa, 21,5% dos entrevistados afirmaram interesse em viajar nos próximos meses, aumento de 15% em relação ao mesmo período de 2016, 18,7%. Destes, 76,6% deverão optar por destinos turísticos nacionais. As regiões mais procuradas pelos viajantes deverão ser: Nordeste (50,8%); Sudeste (21,8%); Sul (17,9%); Centro-Oeste (7,4%) e Norte (2,1%).

Em relação à preferência pela hospedagem, hotéis e pousadas seguem na liderança com 52,7% da intenção dos entrevistados contra 36,3% que deverão optar pela casa de parentes ou amigos. Para 11% das pessoas que pretendem viajar, a estadia será em residência própria, alugada ou outros.

Dados regionais

De acordo com o estudo, em Salvado (BA), 21,2% dos entrevistados informaram a intenção de viajar nos próximos seis meses. Trata-se do maior crescimento – 49% em relação ao mesmo período de 2016 – entre as sete capitais acompanhadas pelo levantamento.

Em Belo Horizonte (MG), 27,9% dos entrevistados informaram o desejo de viajar, contra 21,7% no ano anterior. O levantamento registrou ainda crescimento no Rio de Janeiro (RJ) – de 13,7% para 18,8% – e em São Paulo (SP) – de 19,7% para 22,1%. Já nas capitais Porto Alegre (RS) e Recife (PE) observou-se uma redução de 19,5% para 18,2% e 24,1% para 16,7% respectivamente. A capital federal Brasília se manteve estável em 24,9%.

Modernização de sistemas do MTur

Os Ministérios do Turismo e Planejamento estão em parceria para fortalecer e modernizar os sistemas de informações digitais do MTur. Para isso, representantes das Pastas assinaram nesta recentemente um acordo de repactuação de uma parceria iniciada em 2016. O Plano de disponibiliza, no MTur e Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), analistas em tecnologia da informação cedidos pelo Ministério do Planejamento. O objetivo da iniciativa é modernizar as ferramentas digitais, trazendo benefícios para funcionários e cidadãos que utilizam os serviços do MTur.

Entre as mudanças previstas estão a modernização de plataformas como o cadastro de prestadores de serviços do Ministério do Turismo (Cadastur) e o Mapa do Turismo, ferramenta que auxilia na definição da estratégia de atuação do Ministério do Turismo. A proposta prevê, também, a atualização do Sistema de Gestão e Monitoramento de Qualificações Turísticas, que fornecerá informações mais concentradas sobre áreas que realizarem qualificações no setor.

