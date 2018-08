Pesquisadores do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) concluíram que o desmatamento na Amazônia aumentou 40% nos últimos 12 meses. O problema já chegou ao coração da Amazônia, ou seja, o cinturão verde que atravessa o Acre, Norte de Mato Grosso, Sul do Amazonas, parte de Rondônia e Oeste do Pará.

