Cresce o número de brasileiros presos em travessia ilegal nos Estados Unidos: só nos últimos dois meses, 940 foram detidos

O número de brasileiros detidos tentando imigrar para os Estados Unidos cresceu 142% em 2016 em relação a 2015, segundo dados da Patrulha da Fronteira americana. Só em novembro e dezembro do ano passado, 940 brasileiros foram pegos ao atravessar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos.

Ao todo, 3.252 brasileiros foram pegos cruzando ilegalmente a fronteira em 2016, uma média de nove casos por dia. É o contingente mais elevado dos últimos cinco anos. Em 2015, foram detidos 1.344 brasileiros. Os números do governo americano são contabilizados pelo ano fiscal do país, entre os dias 1° de outubro e 30 de setembro do ano posterior.

A principal rota dos brasileiros continua sendo a fronteira mexicana: 3.118 (96%). Em segundo lugar aparece a costa da Flórida, com 91 casos (42 em 2015). Essa região é o porto de desembarque dos brasileiros que cruzam de barco a partir das Bahamas. A travessia pelo mar do Caribe é tida como menos arriscada do que a do deserto na fronteira com o México – e também mais cara, cerca de 20 mil (65 mil reais), o dobro do que ir por terra.

O recorde de brasileiros detidos continua sendo 2005, com 32 mil casos. A maioria se entregava às autoridades americanas logo após cruzar a fronteira com o México com a perspectiva de ser liberada em seguida para apresentação posterior em um tribunal – o que raramente ocorria.

Esse fluxo foi abruptamente interrompido quando o presidente da época, o republicano George W. Bush, criou um mecanismo de deportação automática, sem direito a recurso judicial. (Folhapress)

