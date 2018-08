Cresce o número de golpes contra os consumidores da CEEE

Apenas nesta quarta-feira (29), pelo menos mais sete pessoas procuraram agências da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, em municípios como Torres, Tramandaí e Osório para relatar tentativas de golpe utilizando o nome da empresa. Os atendentes da concessionária estão orientados a informar os clientes que a CEEE não faz cobrança em dinheiro ou depósito bancário e que todos os valores referentes a serviços ou débitos são incluídos na fatura de energia ou cobrados por meio de documentos oficiais.

Além disso, a Companhia solicita aos clientes que foram vítimas da tentativa para que denunciem o caso à Delegacia de Polícia para que a situação possa ser monitorada. Segundo relatos a atendentes da agência, as pessoas disseram aos clientes que, caso o depósito não fosse efetuado, a UC seria desligada e o medidor, retirado.

Práticas semelhantes já foram identificadas junto a clientes da Região Metropolitana, Campanha e Sul do estado, além do próprio Litoral Norte em mais de uma oportunidade. Eventuais ligações telefônicas feitas por profissionais da CEEE são sempre para alertar o cliente para débitos existentes, mas os pagamentos nunca são feitos sem um documento formal de cobrança, muito menos em contas correntes cujos titulares sejam pessoas físicas.

Em alguns dos casos, os interlocutores que tentavam aplicar o golpe se identificavam como sendo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, em outros, chegavam a dar um falso número de teleatendimento (0800) para a emissão do boleto. Na dúvida, o consumidor pode entrar em contato com a CEEE, mas o mais importante é denunciar o caso às autoridades policiais.

Deixe seu comentário: