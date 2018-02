Com a forte fiscalização da Operação Desmanche, o Estado registrou no último ano um aumento na regularização das empresas que vendem peças de veículos usadas. Em 2016, 166 empresas estavam registradas no Detran-RS. O ano de 2017 fechou com 335 Centros de Desmanches de Veículos e outros 131 em processo de regularização. O RS é um dos Estados mais avançados na implantação da Lei dos Desmanches.

