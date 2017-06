Cresce a presença de mulheres na segurança

A Rudder Segurança que este ano está comemorando 45 anos tem sentido uma maior procura de candidatas mulheres para vagas da área da segurança. Segundo Vera Valente, gerente de RH da empresa, há 30 anos as mulheres ocupavam principalmente cargos administrativos e hoje já representam cerca de 10% do efetivo de vigilância . “A visão da segurança mudou. Não tem mais a ver com tamanho e força e sim com inteligência e planejamento. Além do treinamento tático que todos os seguranças da Rudder recebem, as mulheres ainda se destacam por sua natureza mais detalhista e pela capacidade de perceber várias coisas ao mesmo tempo”, comenta Vera.

Há alguns anos, a presença de mulheres na área da segurança causava uma certa “estranheza” , mas com o passar do tempo esta percepção mudou. Atualmente, elas já são vistas fazendo a segurança de vários postos de trabalho, inclusive em bancos. Segundo a gerente de RH, a empresa não percebe mais nenhuma resistência do público. Hoje, os clientes se sentem igualmente seguros e protegidos por vigilantes homens e mulheres.

