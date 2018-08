Cresce turismo de compra no I Fashion Outlet

O bom clima do último final de semana contribuiu para que o I Fashion Outlet Novo Hamburgo registrasse crescimento de fluxo no número de visitantes. Comparado ao mesmo período de 2017, o sábado apontou um aumento de cerca de 9% no público do Outlet. Este número auxiliou para o incremento de aproximadamente 28% no acumulado do mês de agosto em relação ao mesmo período do ano passado.

Um dos fatores que contribuíram para este resultado foi o evento Bike Kids, que ocorreu no domingo e movimentou o empreendimento com atividades físicas para as crianças. Outro destaque do dia ficou por conta de grupos de turismo de São Paulo e Minas Gerais que visitaram o I Fashion – sua localização estratégica é um dos fatores que contribui para tal avanço, um atrativo aos turistas que fazem o caminho entre a Capital e a Serra Gaúcha, na Rota Romântica.

Além disso, a oficina de Play-Doh, que teve início em 16 de agosto e vai até o próximo domingo, ajudou a atrair famílias para o I Fashion, que levaram suas crianças para atividades lúdicas com a massinha de modelar mais famosa do mundo.

Eventos como a Red Week, que ofereceu cinco dias de ofertas adicionais aos descontos de até 70% encontrados diariamente no Outlet, também foram importantes para estimular o fluxo do turismo de compras na primeira quinzena de agosto e consolidar o empreendimento como referência em turismo de compras no Sul do país.

O extenso calendário de atividades reafirma o Outlet como um local não somente de compras, mas também de lazer, gastronomia, convivência e cultura. Até o final do ano, estão previstas diversas atividades para marcar os cinco anos do I Fashion no Rio Grande do Sul.

