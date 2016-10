Criada uma casa que se divide em duas caso os donos resolvam se divorciar

Um estúdio holandês de arquitetura criou o que pode ser a solução para disputas de divórcio ou mesmo uma resposta para a necessidade de mais espaço quando a família aumenta: uma “casa pré-nupcial”, que tem a capacidade de se dividir e de receber mais módulos.

A ideia é da empresa OBA, com sede em Amsterdã (Holanda). O fundador do estúdio, Vincent Ringoir, 23 anos, disse que a ideia do projeto veio do famoso jogo de computador Tetris – aquele em que usuários precisam encaixar peças de formatos diferentes que caem do alto da tela.

Ringoir explica que a casa é composta por duas unidades que ocupam um total de 108 metros quadrados e que, quando alguém quiser separá-las, há a possibilidade de instalar de forma “fácil, rápida e barata” outro quarto e outra cozinha à unidade que ficar desprovida.

A ideia original foi de Omar Kibri, um profissional de relações-públicas amigo de Ringoir e que trouxe ao estúdio a proposta de comprar uma casa com a namorada e ter a possibilidade de dividi-la. “Foi aí que desenvolvemos o desenho da que pode se partir em duas”, explica Ringoir.

Mas a “casa pré-nupcial” virá também em versão flutuante, algo que pode ser bastante útil para a Holanda, não apenas por causa da grande quantidade de habitações flutuantes em seus canais, mas pelo fato de ser um país em que a taxa anual de divórcios para casamentos é de 43%.

