Criança brasileira desaparece em rio na divisa entre México e EUA

Ao tentar cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos, uma criança brasileira, de dois anos de idade, desapareceu. A informação foi dada pelas autoridades locais nesta quarta-feira (3). A mãe da brasileira, que é haitiana, alertou as autoridades locais, mas foi detida logo após realizar a travessia. A suspeita é de que a garota tenha se afogado.

De acordo com a imprensa da região, o incidente ocorreu na última segunda-feira (1º) quando mãe e filha tentavam atravessar o rio Grande, à altura da cidade Brownsville, no sul do Texas. As polícias mexicana e norte-americana estão utilizando barcos, mergulhadores e veículos submarinos em uma operação conjunta de buscas pela menina.

