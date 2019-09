Criança de 11 anos é baleada no Rio de Janeiro; menina é a segunda vítima em menos de uma semana

Na tarde desta terça-feira (24) uma criança e uma mulher foram baleadas no Morro da Mineira, no Catumbi, região central do Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, Vitória Ferreira da Costa, de 11 anos, estava voltando para casa quando foi atingida na perna. O caso aconteceu menos de uma semana após a morte da menina Ágatha.

Segundo informações da Polícia Militar, nenhuma operação ocorria na comunidade no momento do disparo. Em rede social, a corporação informou que busca os responsáveis pelo crime. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

Conforme levantamento do aplicativo Fogo Cruzado, com mais este caso sobe para 17 o número de crianças baleadas na Grande Rio somente neste ano. Na última sexta-feira (20), a menina Ágatha, de 8 anos, foi baleada nas costas dentro de uma Kombi enquanto voltava para casa, no Complexo do Alemão.

A Polícia Civil investiga a autoria do crime. Ambos casos estão gerando grande repercussão, provocando protestos contra o governador Wilson Witzel.

Deixe seu comentário: