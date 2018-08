Criança de 4 anos é uma das vítimas fatais de acidente em Veranópolis

Duas pessoas morreram em um acidente, na tarde desta quarta-feira (29), na BR-470, em Veranópolis, na Serra Gaúcha. A colisão frontal resultou nos óbitos do motorista de um Fiat Punto, com placas de Vila Flores, e de uma criança de 4 anos, que estava em um Toyota Corolla, com placas de Gramado.

O acidente ocorreu quando o Fiat Punto, que seguia sentido Veranópolis-Vila Flores, com dois ocupantes a bordo, invadiu a pista contrária, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Outras três pessoas que ficaram feridas foram levadas para atendimento em hospitais de Veranópolis e Nova Prata.

