Criança de 6 anos embarca em avião para Vitória e vai parar em Curitiba

Um erro provocado por uma companhia aérea fez com que uma criança de 6 anos, que viajava desacompanhada do Rio de Janeiro para Vitória (ES), fosse parar no aeroporto de Curitiba (PR). O menino comemoraria o aniversário do pai, mas a festa teve de ser adiada. Por quase uma hora, o pai da criança, Wanderson Romão, 32 anos, ficou sem saber onde o filho estava.

O menino foi entregue pela mãe a uma comissária de bordo da empresa aérea Gol. Pelo serviço de acompanhamento, Romão pagou uma taxa de 100 reais. Segundo o pai, a companhia aérea chegou a mandar um e-mail informando que o embarque tinha sido realizado de forma segura e que o voo chegaria no horário previsto. Porém, Romão percebeu que algo estava errado quando todos os passageiros desembarcaram do avião e, o filho, não. Ele contou que foi até o balcão da companhia pedir informações, mas ninguém sabia informar o que tinha acontecido com a criança.

Depois de quase uma hora de aflição, Romão foi informado pela Gol que a criança tinha sido levada para Curitiba. Ele contou que só conseguia pensar no pior, que o filho poderia ter sido sequestrado. “Os comissários da Gol trataram meu filho como uma mala. Não perguntaram para onde meu filho iria, não olharam o documento do juiz que dizia que ele só poderia viajar para Vitória, São Paulo e Rio de Janeiro. E meu filho foi parar em Curitiba, sozinho”, contou.

Após o ocorrido, a criança embarcou de Curitiba para o Rio de Janeiro para ficar na companhia da mãe. Por meio de nota, a companhia aérea Gol pediu desculpas aos familiares e ao menor pelo ocorrido e esclareceu que houve uma falha no procedimento de embarque da criança, ocasionando a troca do voo.

A companhia aérea reforçou que a todo momento o menor esteve assistido por um colaborador da empresa e que imediatamente manteve contato com a família para prestar a assistência necessária. Esclareceu ainda que adotará medidas para evitar que situações como essa voltem a acontecer.

Comentários