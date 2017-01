CrianÃ§a de 6 anos morre em uma piscina em pousada em Campos do JordÃ£o

Uma criança de seis anos foi encontrada morta na noite desta terça-feira (10) na piscina de uma pousada em Campos do Jordão (SP).

Segundo a Polícia Militar, o menino teria invadido o local, na Vila Matilde, para brincar na piscina. A Polícia Civil investiga o caso.

A PM informou que o menino era morador de Campos do Jordão e vivia com a família em um conjunto habitacional em frente à pousada. Ele teria passado pela grade da hospedagem para brincar na piscina e se afogado.

A família do menino percebeu o sumiço da criança à noite e durante a busca procurou funcionários da pousada. Uma funcionária que trabalha no setor de limpeza do estabelecimento foi quem encontrou a criança já morta na piscina.

A Polícia Civil apura como a criança teria entrado na pousada e se ela estava sozinha. O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Taubaté.

Um dos responsáveis pela pousada informou que é comum que crianças do bairro invadam o estabelecimento para brincar. A Pousada Garden informou que acionou a polícia e colabora nas investigações. (AG)

