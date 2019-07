Criança de dois anos é encontrada morta à beira de açude em São Gabriel

A Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul amanheceu com uma notícia triste. O corpo de uma criança de dois anos foi encontrado no município de São Gabriel, às margens de um açude. Conforme informações da polícia local, a vítima estava sob o cuidado de adolescentes, pois sua mãe havia saído da residência, que fica a aproximadamente 5 km do Centro da cidade, na vila Santa Clara. Ainda não se sabe como pode ter ocorrido a morte.

Os adolescentes teriam sentido falta da menina na madrugada e a encontrado pela manhã nos fundos da casa, à beira de um açude, sem vida e com um ferimento no pescoço. A Polícia Civil investiga o caso e ouviu testemunhas durante a tarde para apurar o que aconteceu.

