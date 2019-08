Criança de oito anos leva faca para escola e ameaça colega de morte em Gravataí

Uma criança de oito anos foi flagrada pelos pais e responsáveis de outros alunos da Escola Municipal Rui Ramos, ameaçando de morte um colega de classe na tarde desta sexta-feira (23), em Gravataí.

O menino portava uma faca de “serrinha” na manga do casaco e usou o objeto para “avisar” o colega que iria matá-lo.

Os adultos presentes no local desarmaram a criança. O conselho Tutelar Oeste foi chamado pela direção da escola e comunicou os pais do menino. conforme o conselheiro Charles Franco, a criança não estava em surto e já vinha recebendo acompanhamento psicológico. “Ele já tem histórico de agressividade, mas não chega a ser surto. Ele já faz acompanhamento psicológico por conta disso, mas agora fizemos o encaminhamento pela Rede de Proteção do município”, destacou ele.

Ainda segundo o conselheiro, os pais foram chamados para serem ouvidos a respeito do acompanhamento da criança. “Não tem indícios de negligência por parte dos pais, mas queremos que eles fiquem ao lado da criança, o acompanhando. Ele precisa de ajuda.”, disse Franco.

